Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Crotone

(Di sabato 6 febbraio 2021) Domani alle 15.00 a San Siro si affrontano: Pioli ha dovuto rinunciare nelle ultime ore a Bennacer, il centrocampista ha la febbre. Dunque spazio a Meitè in mediana, Calhanoglu parte dalla panchina. Confermati Tomori-Romagnoli al centro della difesa. Stroppa lancia il neo acquisto Di Carmine in avanti con Simy per provare a far male ai rossoneri. Ecco le(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Meitè; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.(3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo Henrique, Zanellato, Benali, Reca; Di Carmine, Simy. All. Stroppa. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.