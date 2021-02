Kira | il poliziotto a quattro zampe trova la droga nascosta | 3 arresti

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Poggioreale grazie al fiuto del cane, hanno rinvenuto delladestinata alle piazze di spaccio di Napoli e provincia. In piazza Francesco Coppola presso l’abitazione di un uomo, i poliziotti, hanno rinvenuto occultati in un vano in muratura sotto il forno 5 panetti di hashish per un peso di 440 grammi. Insieme allac’era anche un borsello con all’interno 270 euro. Ciro Musella, 42enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, sempre a Napoli, gli agenti hanno notato in via Al Chiaro di Luna alcune persone che, in tempi diversi, entravano ed uscivano da uno stabile. I poliziotti, in un appartamento, hanno sorpreso una donna in possesso di 20 involucri di ...