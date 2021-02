Juventus Roma 2-0: Ronaldo stende i giallorossi (Di sabato 6 febbraio 2021) Il big match della ventunesima giornata di Serie A, Juventus-Roma, ha visto l’affermazione dei bianconeri che si impongono per 2-0 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e all’autogoal di Ibanez. Con questo successo, i campioni d’Italia scavalcano i giallorossi al terzo posto in classifica e restano in scia di Inter e Milan. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Pirlo ha scelto il 4-4-2 lasciando fuori Cuadrado a beneficio di Alex Sandro nel ruolo di terzino destro, con Danilo a sinistra, Bonucci e Chiellini centrali. A centrocampo, Chiesa a destra, Mckennie a sinistra, con Arthur e Rabiot in mezzo. In attacco, Ronaldo e Morata. Fonseca ha risposto con il 3-4-2-1 con Mayoral unica punta supportata da Mikitharyan e Cristante. A centrocampo, Villar e Veretout, con Spinazzola a sinistra e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 6 febbraio 2021) Il big match della ventunesima giornata di Serie A,, ha visto l’affermazione dei bianconeri che si impongono per 2-0 grazie alle reti di Cristianoe all’autogoal di Ibanez. Con questo successo, i campioni d’Italia scavalcano ial terzo posto in classifica e restano in scia di Inter e Milan. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Pirlo ha scelto il 4-4-2 lasciando fuori Cuadrado a beneficio di Alex Sandro nel ruolo di terzino destro, con Danilo a sinistra, Bonucci e Chiellini centrali. A centrocampo, Chiesa a destra, Mckennie a sinistra, con Arthur e Rabiot in mezzo. In attacco,e Morata. Fonseca ha risposto con il 3-4-2-1 con Mayoral unica punta supportata da Mikitharyan e Cristante. A centrocampo, Villar e Veretout, con Spinazzola a sinistra e ...

