Gucci: ceo Bizzarri, 'io in Ferrari? Soltanto chiacchiere' (Di sabato 6 febbraio 2021) Milano, 6 feb. (Adnkronos) - “Per chi come me è nato e cresciuto e vive tuttora vicino a Maranello, Ferrari è un brand leggendario ma io sono già alla guida di un mito italiano, Gucci, che proprio quest'anno raggiunge il traguardo dei suoi 100 anni e già guarda ai futuri 100 che verranno". Così Marco Bizzarri, ceo e presidente di Gucci, in una dichiarazioni per smentire il suo passaggio in Ferrari. "Titoli come “Bizzarri alla guida della Ferrari” mi fanno sorridere e, semmai, rimpiangere di non aver fatto il pilota, Il resto sono solo chiacchiere", conclude. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Milano, 6 feb. (Adnkronos) - “Per chi come me è nato e cresciuto e vive tuttora vicino a Maranello,è un brand leggendario ma io sono già alla guida di un mito italiano,, che proprio quest'anno raggiunge il traguardo dei suoi 100 anni e già guarda ai futuri 100 che verranno". Così Marco, ceo e presidente di, in una dichiarazioni per smentire il suo passaggio in. "Titoli come “alla guida della” mi fanno sorridere e, semmai, rimpiangere di non aver fatto il pilota, Il resto sono solo", conclude.

