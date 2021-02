Egitto | ricomparso lo studente dell’università di Vienna | si trova in carcere “Spaventato e con il volto tumefatto | è stato picchiato”

(Di sabato 6 febbraio 2021) La buona notizia dal Cairo è arrivata venerdì pomeriggio quando Ahmed Samir Santawy,egizianoCeu di, èsei giorni dopo essere entrato nella stazione di polizia di el-Tagamoa al-Awal, V Insediamento a New Cairo. C’è però un rovescio della medaglia, visto che il ricercatore 29enne è apparso dietro le sbarre della State Security Prosecution del Cairo nel corso della prima udienza di rinnovo di un caso giudiziario in cui èinserito, il numero 65/2021. Un nuovo caso, gli stessi addebiti: unione ad un gruppo terroristico e diffusione di notizie e informazioni false e pericolose per lo. Chiaro segnale di una strategia tesa a mettere a tacere qualsiasi voce considerata in dissenso rispetto al regime, con particolare forza nei confronti ...

Il Fatto Quotidiano

... studente del Master in Studi di genere dell'Università 'Alma Mater' di Bologna, è stato fermato all'aeroporto del Cairo, la capitale dell'. Dopo diverse ore di sparizione forzata, è...... studente del Master in Studi di genere dell'Università 'Alma Mater' di Bologna, è stato fermato all'aeroporto del Cairo, la capitale dell'. Dopo diverse ore di sparizione forzata, è...Lunedì 8 febbraio 2021 sarà il primo anniversario dell’arresto di Patrick Zaki. In quell’occasione Amnesty International Italia, MEI - Meeting delle Etichette Indipendenti e Voci per la ...Free Patrick Zaki: l’8 febbraio una maratona musicale per la sua liberazione che vede Amnesty, MEI e Voci per la Libertà insieme per chiedere il rilascio L’8 febbraio sarà il primo triste anniversario ...