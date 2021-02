“Disagi psichici in aumento con il Covid” | a Bergamo un progetto per giovani e adulti

(Di sabato 6 febbraio 2021) L’emergenza sanitaria tuttora in corso porta con sé anche un aggravamento della condizione di fragilità psichiatrica e neuropsichiatrica dei cittadini del territorio, sia per quanto riguarda il numero complessivo dei casi, sia per ciò che concerne l’ampliamento delle patologie. In particolare ne stanno soffrendo gli adolescenti, che evidenziano un numero preoccupante e crescente di situazioni a rischio, ma anche icon pregresse fragilità, glisenza adeguato supporto personale e sociale di fronte all’incertezza lavorativa ed economica che improvvisamente li riguarda. A queste problematiche si aggiungono tutte le altre situazioni già note prima dell’evento pandemico ma attualmente senza assistenza, e i nuclei familiari che hanno al loro interno una o più persone fragili e che, in queste circostanze di emergenza sanitaria, risultano ...

Perché non viene presa in considerazione la problematica inerente aiderivanti dalla pandemia? Il peso psicologico del COVID - 19 è considerevole per più motivi: dal problema ...I casi di hikikomori cioè la forma di estremo isolamento sono in fortissimo aumento questi casi di isolamento sociale proprio a confermare purtroppo ie sociali che la pandemia ha ...Per gli appassionati di Euphoria che stanno facendo il conto alla rovescia per la seconda stagione ma ancora di più per i fan di Zendaya, esplosa con Spider-man e The greatest showman (era la trapezis ...Anche durante il lockdown causato dalla pandemia, che ha generato in molte persone, specie se con problematiche psichiche, un forte stato di disagio e anche delle regressioni, l’agricoltura sociale ha ...