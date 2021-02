Cristiano Ronaldo compie 36 anni: la festa (in casa) con Georgina e i figli (Di sabato 6 febbraio 2021) Compleanno in famiglia per il campione portoghese, che in un giorno così speciale fa una promessa importante ai tifosi Leggi su today (Di sabato 6 febbraio 2021) Compleanno in famiglia per il campione portoghese, che in un giorno così speciale fa una promessa importante ai tifosi

UEFAcom_it : ?? Buon compleanno, @Cristiano Ronaldo ?????? #UCL | @juventusfc - GoalItalia : #5febbraio, Cristiano Ronaldo compie 36 anni ?? E' tra i migliori tre della storia? ?? - SkySport : CRISTIANO RONALDO compie 36 anni. Auguri! ? «Mi piace tutto della #Juve, è il miglior club in Italia, ha una storia… - behn__jackson : RT @WholeLottaLyes: Cristiano Ronaldo - The Story - 4pfDiallo : RT @WholeLottaLyes: Cristiano Ronaldo - The Story -