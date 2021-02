Blitz dei Nas: sequestrati farmaci anti-Covid venduti sottobanco (Di sabato 6 febbraio 2021) I carabinieri dei Nas a seguito di numerosi controlli hanno sequestrato 120mila farmaci anti-Covid cinesi illegali destinati al mercato nero. Medicinali di origine straniera privi di qualsiasi autorizzazione sia sulla validità terapeutica che dall’assenza di effetti collaterali. farmaci venduti sotto banco In una prima fase dell’indagine i carabinieri avevano già messo sotto sequestro 107mila farmaci illegali venduti nei supermarket etnici, associazioni culturali e aree doganali di transito merci e passeggeri tra Roma, Milano, Firenze e Torino. Le indagini sono andate avanti e sono state scoperte ulteriori vendite pericolose (sottobanco) di medicinali presso erboristerie etniche, vicinato e tra essi anche un negozio di ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 6 febbraio 2021) I carabinieri dei Nas a seguito di numerosi controlli hanno sequestrato 120milacinesi illegali destinati al mercato nero. Medicinali di origine straniera privi di qualsiasi autorizzazione sia sulla validità terapeutica che dall’assenza di effetti collaterali.sotto banco In una prima fase dell’indagine i carabinieri avevano già messo sotto sequestro 107milaillegalinei supermarket etnici, associazioni culturali e aree doganali di transito merci e passeggeri tra Roma, Milano, Firenze e Torino. Le indagini sono andate ave sono state scoperte ulteriori vendite pericolose () di medicinali presso erboristerie etniche, vicinato e tra essi anche un negozio di ...

akipopilo : RT @ale_attardo: @BonomiAllegra @LaStampa E che te ne fai dei blitz antimafia, antiterrorismo ... Lo paragonerei ad una notizia di ieri: Qu… - QuotidianPost : Blitz dei Nas: sequestrati farmaci anti-Covid venduti sottobanco - bisagnino : Farmaci cinesi anti-Covid anche in frutteria e tra gli strumenti musicali: blitz dei Nas in tutta Italia - AnsaSardegna : Nasconde in casa serra di marijuana, arrestato 43enne. Blitz antidroga dei carabinieri a Sanluri #ANSA - ale_attardo : @BonomiAllegra @LaStampa E che te ne fai dei blitz antimafia, antiterrorismo ... Lo paragonerei ad una notizia di i… -