ATP Cup 2021, Matteo Berrettini titanico! Affonda Bautista Agut e la Spagna: Italia in finale! (Di sabato 6 febbraio 2021) Fabio Fognini chiama e Matteo Berrettini risponde. Il romano (n.10 del mondo) batte per la quarta volta in cinque incontri lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.13 del ranking) e regala all’Italia la Finale dell’ATP Cup 2021 a Melbourne (Australia). Semplicemente perfetta la prestazione dell’azzurro al cospetto dell’iberico che poco ha potuto contro la potenza disarmante del tennista del Bel Paese, specialmente dal lato destro del campo. 6-3 7-5 lo score in favore di Matteo in 1 e 20 minuti di partita, concludendo con 13 ace, il 94% dei punti vinti con la prima di servizio e il 50% dei quindici ottenuti in risposta alla seconda di Bautista Agut. Con questo risultato, quindi, ininfluente sarà il doppio che scenderà in campo in questa ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) Fabio Fognini chiama erisponde. Il romano (n.10 del mondo) batte per la quarta volta in cinque incontri lo spagnolo Roberto(n.13 del ranking) e regala all’la Finale dell’ATP Cupa Melbourne (Australia). Semplicemente perfetta la prestazione dell’azzurro al cospetto dell’iberico che poco ha potuto contro la potenza disarmante del tennista del Bel Paese, specialmente dal lato destro del campo. 6-3 7-5 lo score in favore diin 1 e 20 minuti di partita, concludendo con 13 ace, il 94% dei punti vinti con la prima di servizio e il 50% dei quindici ottenuti in risposta alla seconda di. Con questo risultato, quindi, ininfluente sarà il doppio che scenderà in campo in questa ...

OA_Sport : #AtpCup Matteo Berrettini IRRESTIBILE! Affondati Bautista Agut e la Spagna, ITALIA IN FINALE! - Ubitennis : ATP Cup: Fognini batte finalmente Carreno, Berrettini supera Bautista. È finale! - zazoomblog : LIVE Italia-Spagna 1-0 ATP Cup Berrettini-Bautista Agut 6-3 3-4 in DIRETTA: nessun break nel secondo set - #Italia… - livetennisit : ATP Cup: Berrettini batte Bautista Agut, l’Italia supera la Spagna ed è in finale! - LolloCarini00 : ATP Cup: Berrettini batte Bautista Agut, l’Italia supera la Spagna ed è in finale! -