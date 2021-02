Atalanta, Toloi: «Nessuna scusa. Abbiamo sbagliato troppo» (Di sabato 6 febbraio 2021) Rafael Toloi, difensore dell’Atalanta, ha commentato la rimonta subita contro il Torino: le sue dichiarazioni al canale ufficiale del club Rafael Toloi, difensore dell’Atalanta, ha commentato la rimonta subita contro il Torino. Le sue dichiarazioni: PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto mezzora di grandissimo livello, poi Abbiamo smesso di giocare e concesso tanto al Torino. Abbiamo reso difficile la partita dopo il primo gol e non può succedere questo. Giochiamo in tutte le competizioni e sappiamo che ogni gara è importante. Non voglio togliere meriti al Torino che ha pareggiato, ma Abbiamo sbagliato troppo. Dobbiamo rivedere i nostri errori e pensare già alla semifinale di Coppa Italia». DISTRAZIONE NAPOLI – «Non ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Rafael, difensore dell’, ha commentato la rimonta subita contro il Torino: le sue dichiarazioni al canale ufficiale del club Rafael, difensore dell’, ha commentato la rimonta subita contro il Torino. Le sue dichiarazioni: PRESTAZIONE – «fatto mezzora di grandissimo livello, poismesso di giocare e concesso tanto al Torino.reso difficile la partita dopo il primo gol e non può succedere questo. Giochiamo in tutte le competizioni e sappiamo che ogni gara è importante. Non voglio togliere meriti al Torino che ha pareggiato, ma. Dobbiamo rivedere i nostri errori e pensare già alla semifinale di Coppa Italia». DISTRAZIONE NAPOLI – «Non ...

