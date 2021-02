ANCHE FACEBOOK STA COSTRUENDO UN SENSORE NEURALE PER LEGGERE LA MENTE (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo aver divulgato l’idea alla conferenza degli sviluppatori del 2017, sembra che FACEBOOK sia più vicino a trasformare in realtà il suo computer per la lettura del cervello con l’aiuto dell’intelligenza artificiale (AI). Un anno dopo che il gigante dei social media ha annunciato la sua ricerca di finanziamento sulle interfacce cervello-macchina, la società ora afferma di lavorare su una tecnologia in grado di raccogliere pensieri direttaMENTE dai neuroni e tradurli in parole.InizialMENTE, FACEBOOK mirava ad aiutare i pazienti con paralisi, decodificando i loro segnali cerebrali e consentendo loro di esprimere i propri pensieri senza dover mai muovere un muscolo. Ora sta diventando un obiettivo a lungo termine dare alle persone la possibilità di controllare dispositivi digitali che vanno dalle tastiere agli occhiali ... Leggi su databaseitalia (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo aver divulgato l’idea alla conferenza degli sviluppatori del 2017, sembra chesia più vicino a trasformare in realtà il suo computer per la lettura del cervello con l’aiuto dell’intelligenza artificiale (AI). Un anno dopo che il gigante dei social media ha annunciato la sua ricerca di finanziamento sulle interfacce cervello-macchina, la società ora afferma di lavorare su una tecnologia in grado di raccogliere pensieri direttadai neuroni e tradurli in parole.Inizialmirava ad aiutare i pazienti con paralisi, decodificando i loro segnali cerebrali e consentendo loro di esprimere i propri pensieri senza dover mai muovere un muscolo. Ora sta diventando un obiettivo a lungo termine dare alle persone la possibilità di controllare dispositivi digitali che vanno dalle tastiere agli occhiali ...

