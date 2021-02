A Roma le vie del centro sono state chiuse per evitare assembramenti (Di sabato 6 febbraio 2021) AGI - Vie del centro storico di Roma affollate oggi pomeriggio, complice il bel tempo, nel primo weekend in zona gialla. Dopo le 17 gli agenti della polizia locale hanno dovuto attivare le chiusure temporanee di alcune strade per far defluire le persone presenti, in aumento nel corso del pomeriggio, che stavano portando ad affollamenti. Pattuglie dei vigili sono dislocate su tutto il territorio cittadino per verifiche sulle misure a tutela della salute e contro il contagio da Covid. Il monitoraggio viene svolto soprattutto nelle zone più soggette ad assembramenti, con rafforzamento della vigilanza a partire dal primo pomeriggio, in particolare nell'area del Tridente mediceo e sul lungomare di Ostia. Sul litorale sono presenti molte persone a passeggio ma gli agenti non hanno rilevato nessuna criticità particolare, solo in piazza dei ... Leggi su agi (Di sabato 6 febbraio 2021) AGI - Vie delstorico diaffollate oggi pomeriggio, complice il bel tempo, nel primo weekend in zona gialla. Dopo le 17 gli agenti della polizia locale hanno dovuto attivare le chiusure temporanee di alcune strade per far defluire le persone presenti, in aumento nel corso del pomeriggio, che stavano portando ad affollamenti. Pattuglie dei vigili sono dislocate su tutto il territorio cittadino per verifiche sulle misure a tutela della salute e contro il contagio da Covid. Il monitoraggio viene svolto soprattutto nelle zone più soggette ad, con rafforzamento della vigilanza a partire dal primo pomeriggio, in particolare nell'area del Tridente mediceo e sul lungomare di Ostia. Sul litorale sono presenti molte persone a passeggio ma gli agenti non hanno rilevato nessuna criticità particolare, solo in piazza dei ...

sulsitodisimone : A Roma le vie del centro sono state chiuse per evitare assembramenti - Alliwantiu : Per chi non lo sapesse via dei Condotti è una delle vie più conosciute di Roma e ci sono solo negozi di lusso Se s… - CaseriLuca : RT @laLucia82: Un giovane geografo americano, Trubetskoy, ha immaginato le strade dell’antica Roma come linee della metropolitana. Si è ser… - nicomanetta1 : Scende dal taxi e spara. Follia per le vie di Roma - il Giornale #taxi #NoUber - Pasquiniqui : @xiana44698880 A Roma è più facile che passi. Tutte le vie portano lì! ???? -