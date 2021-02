“Un messaggio d’amore per Dayane”. Arriva dal cielo ed emoziona tutti. Abbracci e lacrime nel giardino del GF Vip (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Dayane ci hai fatto innamorare. Per questo sei in finale.” questo l’ultimo aereo della giornata, dedicato alla modella dai suoi fan italiani. La modella brasiliana, seduta in giardino con Rosalinda, ringrazia sobriamente per questo striscione a suo sostegno in un momento davvero tragico della sua vita. Immediatamente tutti i vipponi si precipita ad Abbracciare la concorrente, stringendola forte e facendole sentire tutto l’affetto della Casa. “Vi amo tantissimo, grazie dell’opportunità”, esclama una commossa Dayane, i cui occhi sono protetti da un paio di occhiali scuri. Accanto a lei l’affetto di tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip e dell’amica Rosalinda, sempre al suo fianco in questi giorni. Poco dopo un’altra sorpresa sul cielo del Grande Fratello ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) “ci hai fatto innamorare. Per questo sei in finale.” questo l’ultimo aereo della giornata, dedicato alla modella dai suoi fan italiani. La modella brasiliana, seduta incon Rosalinda, ringrazia sobriamente per questo striscione a suo sostegno in un momento davvero tragico della sua vita. Immediatamentei vipponi si precipita adare la concorrente, stringendola forte e facendole sentire tutto l’affetto della Casa. “Vi amo tantissimo, grazie dell’opportunità”, esclama una commossa, i cui occhi sono protetti da un paio di occhiali scuri. Accanto a lei l’affetto digli altri concorrenti del Grande Fratello Vip e dell’amica Rosalinda, sempre al suo fianco in questi giorni. Poco dopo un’altra sorpresa suldel Grande Fratello ...

AnimalStories5 : ?? ?? La vita è una fiamma che via via si consuma, ma che riprende fuoco ogni volta che nasce un bambino. (George Ber… - LadyNews_ : #DayaneMello distrutta dal dolore per la morte del fratello Lucas: un messaggio d'amore per la modella… - infoitcultura : Un messaggio d'amore per Dayane Mello - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 - MariaFr09762568 : Eccolo l'aereo Che voleva dare un messaggio 'd'amore' #gfvip #tzvip #prelemi #gregorelli vergognosi è dir poco - Vanessacida24 : Tutto sto messaggio d’amore io non lo vedo arià... ma ok -

