Stadio Fiorentina, Commisso sceglie Campi Bisenzio: gli ostacoli (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nuovo capitolo della vicenda legata allo Stadio della Fiorentina. Rocco Commisso sembra aver deciso quale sentiero percorrere. Dovrà però subito entrare in contatto con alcune questioni insidiose. Quali saranno ora le mosse del patron viola in quello che, a detta di tutti, è uno degli step fondamentali per innalzare ogni club ad un livello di competitività superiore? Stadio: la scelta ricade su Campi Bisenzio Rocco Commisso pare aver compreso alla perfezione quale strada prendere. Senza dubbio è noto quale fosse il principale motivo che l'avesse indotto ad investire nel calcio italiano e, di conseguenza, nella Fiorentina. La convinzione del tycoon italo-americano è che il popolo viola meriti di diritto un impianto sportivo più funzionale a quella ...

