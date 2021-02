(Di venerdì 5 febbraio 2021) Giù gli inquinanti atmosferici neli mesi di. In particolare, le restrizioni hanno portato ad una diminuzione della concentrazione di inquinanti come il biossido di azoto (NO2) nella città di Roma e nell’area nord-occidentale della regione, fino a quasi dimezzarsi nei mesi del(marzo-aprile 2020) rispetto allo stesso periodo del 2019. È quanto emerge dallo studio realizzato e pubblicato su Springer Nature dai ricercatori Cristiana Bassani, Francesca Vichi, Giulio Esposito, Mauro Montagnoli, Marco Giusto e Antonietta Ianniello dell’Istituto sull’inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iia) combinando le osservazioni del sensore TROPOspheric Monitoring Instrument (Tropomi) a bordo del satellite Sentinel 5P con le misure acquisite a terra ...

Adnkronos : #Smog #Lazio, migliorata la qualità dell'aria durante il #lockdown @Adnk_Prometeo - zazoomblog : Lazio in emergenza smog (ma Zingaretti è impegnato con Conte) - #Lazio #emergenza #Zingaretti - Italiaambiente : Il #Lazio sotto asfissia da #smog ma il Governatore pensa a blindare #Conte - Rodica17957578 : RT @M5SLazio: ?? ??? C'è un' #emergenza #smog nel #Lazio, e la Regione punta su un #PianoEnergetico nato già vecchio, che si affida a fonti… - Simo07827689 : RT @M5SLazio: ?? ??? C'è un' #emergenza #smog nel #Lazio, e la Regione punta su un #PianoEnergetico nato già vecchio, che si affida a fonti… -

Ultime Notizie dalla rete : Smog Lazio

Adnkronos

Roma, 01 feb 14:00 - La realtà della nostra regione fotografata dal dossier di Legambiente vede Frosinone entrare nella top ten delle città 'fuori legge' con...Così Devid Porrello, consigliere regionale M5S in Commissione Lavori Pubblici e vicepresidente del Consiglio regionale del, commenta i dati sullodiffusi oggi dal report annuale di ...Giù gli inquinanti atmosferici nel Lazio durante i mesi di lockdown. In particolare, le restrizioni hanno portato ad una diminuzione della concentrazione di inquinanti come il biossido di azoto (NO2) ...E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento ai dati Istat sull’occupazione che evidenziano la sostanziale tenuta dell’agricoltura ...