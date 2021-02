Roma | lo colpiscono alla testa e lo derubano | individuati i 3 malviventi grazie ai testimoni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Nella tarda serata di ieri tre ragazzi hanno inscenato una rapina con tanto di aggressione all’Esquilino. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile disono quindi riusciti ad arrestare un 18enne di origini ucraine ed un 19enneno, sotto accusa di tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Il terzo complice, unno di soli 16 anni è stato invece denunciato (per le stesse accuse) a piede libero. Ma vediamo cos’è successo. Leggi anche:, vendeva sigari cubani in un negozio per bambini a piazza Vittorio: 10mila euro di multa Aggressione e furto all’Esquilino I tre stavano camminando in via Sebastiano Grandis, zona piazza Santa Croce in Gerusalemme, quando hanno incrociato un 35enneno ed hanno deciso di derubarlo dello smartphone che aveva in mano, colpendolo ...