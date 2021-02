Riapertura degli stadi, il CTS non si sbilancia in merito (Di venerdì 5 febbraio 2021) Riapertura degli stadi ancora lontana, dal CTS preferiscono non si sbilanciano Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto Fabio Ciciliano membro del CTS, il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 5 febbraio 2021)ancora lontana, dal CTS preferiscono non sino Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto Fabio Ciciliano membro del CTS, il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Sport_Mediaset : #Figc, #Gravina: 'Ottimista su una prossima riapertura degli stadi al pubblico'. #SportMediaset - Davide__Baldi : RT @coldiretti: Sci, Coldiretti/@istitutoixe: la riapertura degli impianti sciistici è attesa da 3,5 mln di italiani che ritengono priorita… - ItaIiaSovrana : RT @vocedelpatriota: Montagna, Petrucci (FdI): “La riapertura degli impianti di risalita il 15 febbraio deve diventare una certezza. La Reg… - lavocedelne : La montagna si mobilita per la riapertura: rintocco delle campane e protesta degli operatori… - robertoanino : Covid, dal Cts il via libera alla riapertura degli impianti da sci: dal 15 febbraio tutti in pista, ma con le regole -