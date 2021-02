Questo concept phone di Xiaomi è qualcosa di mai visto: ha lo schermo a cascata (Di venerdì 5 febbraio 2021) Uno schermo a cascata sui quattro lati e assenza di porte e connettori per un oggetto che è solo un rendering Xiaomi ha rivelato un concept phone che prevede uno schermo senza fori, lungo su tutti e quattro i lati Leggi su it.mashable (Di venerdì 5 febbraio 2021) Unosui quattro lati e assenza di porte e connettori per un oggetto che è solo un renderingha rivelato unche prevede unosenza fori, lungo su tutti e quattro i lati

MashableItalia : Questo concept phone di Xiaomi è qualcosa di mai visto: ha lo schermo a cascata - _sbienc : @Stefano_Fra Si sì, lo so qual è la sua vera “casetta” lol Ma questo concept è geniale cioè è la casa dei sogni, da paura - thedeparbed : @aryaforestfawn più che altro io avevo aspettative alte per questo video perché essendo il primo singolo 'ufficiale… - acercvtini : @CateBlueLady Sisì lo so, anche io, ma visto che credevo che facesse una cosa tipo San Babila, ero un i perplessa.… - infoitscienza : Questo concept ci mostra lo smartphone del futuro, che è a marchio Xiaomi -