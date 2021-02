Monoclonali, parla la prima italiana curata: “In un giorno mi sentivo bene”. Aifa: ecco i soggetti a rischio che possono usarli (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Ho cominciato subito ad avere sempre più in forza. Già all’indomani mi sentivo bene”. Dopo tre settimane a casa e altri 40 giorni passati all’ospedale Spallanzani con la febbre a 39, Claudia Disi racconta così come in un giorno è riuscita a sconfiggere il Covid. Insegnante di 54 anni con la sclerosi multipla, è la prima italiana a essere stata curata con gli anticorpi Monoclonali, i farmaci che questa settimana hanno ricevuto il via libera dall’Agenzia italiana del farmaco. La Commissione tecnico scientifica “ritiene, a maggioranza, che in via straordinaria e in considerazione della situazione di emergenza, possa essere opportuno offrire comunque un’opzione terapeutica ai soggetti non ospedalizzati che, pur con malattia lieve/moderata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Ho cominciato subito ad avere sempre più in forza. Già all’indomani mi”. Dopo tre settimane a casa e altri 40 giorni passati all’ospedale Spallanzani con la febbre a 39, Claudia Disi racconta così come in unè riuscita a sconfiggere il Covid. Insegnante di 54 anni con la sclerosi multipla, è laa essere statacon gli anticorpi, i farmaci che questa settimana hanno ricevuto il via libera dall’Agenziadel farmaco. La Commissione tecnico scientifica “ritiene, a maggioranza, che in via straordinaria e in considerazione della situazione di emergenza, possa essere opportuno offrire comunque un’opzione terapeutica ainon ospedalizzati che, pur con malattia lieve/moderata ...

