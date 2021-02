Le manovre di Del Vecchio su Mediobanca e Generali. Da socio di Unicredit sarà ago della bilancia per le fusioni auspicate da Draghi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mentre a Roma l’ex governatore della Bce, Mario Draghi, tenta di mettere assieme un governo fra il tecnico e il politico, a Milano si muovono le pedine per il controllo delle Assicurazioni Generali. Il fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, ha aumentato il suo peso in Mediobanca, istituto che detiene il 13,46 per cento della compagnia triestina. Del Vecchio, socio anche delle Generali (5%) e Unicredit (1,9%), ha oggi il 13,2% di Piazzetta Cuccia che a sua volta è primo socio del Leone di Trieste. Ed è autorizzato dalla Bce ad aumentare la sua partecipazione fino al 19,9 per cento. Come da sempre ha dichiarato l’industriale, si tratta di un investimento “di carattere finanziario e di lungo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mentre a Roma l’ex governatoreBce, Mario, tenta di mettere assieme un governo fra il tecnico e il politico, a Milano si muovono le pedine per il controllo delle Assicurazioni. Il fondatore di Luxottica, Leonardo Del, ha aumentato il suo peso in, istituto che detiene il 13,46 per centocompagnia triestina. Delanche delle(5%) e(1,9%), ha oggi il 13,2% di Piazzetta Cuccia che a sua volta è primodel Leone di Trieste. Ed è autorizzato dalla Bce ad aumentare la sua partecipazione fino al 19,9 per cento. Come da sempre ha dichiarato l’industriale, si tratta di un investimento “di carattere finanziario e di lungo ...

Noovyis : (Le manovre di Del Vecchio su Mediobanca e Generali. Da socio di Unicredit sarà ago della bilancia per le fusioni a… - MorinelliTony : RT @MarykoMayko: @La_manina__ @SerglocSergio Lo stallo era quello del governo Conte e delle sue manovre per gestire il RP e servizi segreti… - dani0470 : RT @MarykoMayko: @La_manina__ @SerglocSergio Lo stallo era quello del governo Conte e delle sue manovre per gestire il RP e servizi segreti… - Silvia_Mio86 : RT @MarykoMayko: @La_manina__ @SerglocSergio Lo stallo era quello del governo Conte e delle sue manovre per gestire il RP e servizi segreti… - ValeryMell1 : RT @MarykoMayko: @La_manina__ @SerglocSergio Lo stallo era quello del governo Conte e delle sue manovre per gestire il RP e servizi segreti… -