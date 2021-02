Food: Scuola Tessieri lancia formazione a distanza per chef e pasticceri (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Labitalia) - Dagli impasti base ai metodi di cottura di pesce, carni, uova, ortaggi e legumi. Dal mondo dei biscotti e delle creme a quello delle patate. Dalla pasta sfoglia alla pasta fatta in casa. Oltre 260 video lezioni per oltre 50 ore di contenuti di alto profilo professionale per affinare la conoscenza, i procedimenti e le tecniche sia di pasticceria che di cucina, perché il futuro della ristorazione è adesso. Sono online i corsi formazione a distanza pensati e proposti da Scuola Tessieri - Atelier delle arti culinarie, Scuola di cucina del Centro Italia che, nell'attesa di far ripartire i suoi corsi di alta formazione in presenza, ha reso disponibile sul proprio sito (https://www.ScuolaTessieri.it/) una serie di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Labitalia) - Dagli impasti base ai metodi di cottura di pesce, carni, uova, ortaggi e legumi. Dal mondo dei biscotti e delle creme a quello delle patate. Dalla pasta sfoglia alla pasta fatta in casa. Oltre 260 video lezioni per oltre 50 ore di contenuti di alto profilo professionale per affinare la conoscenza, i procedimenti e le tecniche sia dia che di cucina, perché il futuro della ristorazione è adesso. Sono online i corsipensati e proposti da- Atelier delle arti culinarie,di cucina del Centro Italia che, nell'attesa di far ripartire i suoi corsi di altain presenza, ha reso disponibile sul proprio sito (https://www..it/) una serie di ...

