Dpcm | quando scade il coprifuoco fissato alle 22?

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Ilè stata una delle armi utilizzate dal Governo Conte per abbattere la catena dei contagi lungo tutto il territorio italiano. Da mesi gli italiani si sono ormai abituati al provvedimento che vieta gli spostamenti d22:005:00 del mattino seguente. Ciò però ha forzato ristoratori e attività assimilabili a chiudere in via anticipata consentendo soltanto l’asporto e il servizio a domicilio per cena con il limite della ristorazione al tavolo imposto18:00.scadrà il? È uno dei provvedimenti previsti dall’ultimofirmato da Conte che dunque avrà durata almeno sino al 5 marzo. Starà al Governo Draghi decidere come intervenire e se prorogare questa misura anche in vista della stagione primaverile. SportFace.