De Zerbi: «Spezia? Stanno facendo un campionato oltre le aspettative. Su Berardi…» Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della sfida contro lo Spezia. Le sue parole. CRESCITA DAL PUNTO DI VISTA FISICO – «Con la Lazio abbiamo finito il primo tempo in parità ma avremmo potuto fare più di un gol nei primi 20 minuti. Non credo che la squadra sia al 100% ancora, parlando dal punto di vista fisico, nè il collettivo nè i singoli. Ora ci stiamo allenando bene, stiamo spingendo e penso che siamo in crescita dal punto di vista atletico. Dobbiamo recuperare dei giocatori che ci spostano». SQUADRA – «Berardi l'ho trovato bene, non voglio rischiare, ma vedremo se partirà dall'inizio. Caputo e Defrel devono crescere. Traorè e ...

