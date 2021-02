Covid, si diffonde per via aerea ma gli sforzi si concentrano (ancora) sulle superfici (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il coronavirus può resistere (spesso inerte) su maniglie e pulsanti ma è una via di contagio rara. L’appello di Nature all’Oms e alle agenzie di sanità pubblica a non trascurare la trasmissione via aerosol e ad aggiornare i consigli Leggi su corriere (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il coronavirus può resistere (spesso inerte) su maniglie e pulsanti ma è una via di contagio rara. L’appello di Nature all’Oms e alle agenzie di sanità pubblica a non trascurare la trasmissione via aerosol e ad aggiornare i consigli

