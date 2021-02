Covid-19, da lunedì la Sardegna passa in zona gialla. Invariati i colori delle altre regioni. Gli ultimi aggiornamenti (Di venerdì 5 febbraio 2021) Previsto per oggi, venerdì 5 febbraio, un nuovo aggiornamento sui dati della pandemia da Covid-19. Novità previste anche sulla mappa delle regioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 febbraio 2021) Previsto per oggi, venerdì 5 febbraio, un nuovo aggiornamento sui dati della pandemia da-19. Novità previste anche sulla mappa. L'articolo .

Agenzia_Ansa : L'Alto Adige in lockdown da lunedì. Allarme varianti del virus in Umbria #Covid #ANSA - MediasetTgcom24 : Covid, da lunedì 8 febbraio l'Alto Adige torna in lockdown #altoadige - Agenzia_Ansa : #covid Rt nazionale fermo a 0,84 Sardegna in giallo da lunedì #ANSA - tuttoggi : Tornano ad essere poco confortanti i dati sui contagi da Covid-19 a... #cronaca #umbria - aostasera : #VaccinoAntiCovid, da lunedì le vaccinazioni per gli over 80. In attesa dell’arrivo di #AstraZeneca -

Ultime Notizie dalla rete : Covid lunedì Rt nazionale invariato (0,84) ma epidemia in lieve peggioramento. Preoccupano le varianti

... che da lunedì sarà in lockdown per decisione della Giunta provinciale. Solo la Sardegna potrebbe passare da arancione a gialla. Questo in sintesi il dato contenuto nell'ultimo monitoraggio Covid ...

Rt nazionale invariato: a 0,84 ma epidemia in lieve peggioramento. Preoccupano le varianti

... che da lunedì sarà in lockdown per decisione della Giunta provinciale. Solo la Sardegna potrebbe passare da arancione a gialla. Questo in sintesi il dato contenuto nell'ultimo monitoraggio Covid ...

Fino a domenica zona arancione, da lunedì gialla - TGR Friuli Venezia Giulia TGR – Rai ... che dasarà in lockdown per decisione della Giunta provinciale. Solo la Sardegna potrebbe passare da arancione a gialla. Questo in sintesi il dato contenuto nell'ultimo monitoraggio...... che dasarà in lockdown per decisione della Giunta provinciale. Solo la Sardegna potrebbe passare da arancione a gialla. Questo in sintesi il dato contenuto nell'ultimo monitoraggio...