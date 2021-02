Buoni spesa: Boltiere in aiuto a 56 famiglie (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nel mese di gennaio, l’amministrazione comunale di Boltiere ha emesso un bando per l’erogazione di Buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso alcuni esercizi comunali del paese. Tali forme di aiuto, sono state previste per le famiglie Boltieresi in difficoltà a causa della pandemia ancora in atto, in attuazione del decreto legge del 23 novembre 2020 n. 154. L’assessore di riferimento alle politiche sociali Cinzia Begnardi, spiega che con il bando aperto e chiuso a gennaio sono stati erogati Buoni a 56 famiglie Boltieresi per un totale di 18.400 €. Le domande ricevute nei termini sono state 61, di queste soltanto 5 non avevano i requisiti di ammissione al bando. A differenza dei contributi erogati durante la ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nel mese di gennaio, l’amministrazione comunale diha emesso un bando per l’erogazione diutilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso alcuni esercizi comunali del paese. Tali forme di, sono state previste per lesi in difficoltà a causa della pandemia ancora in atto, in attuazione del decreto legge del 23 novembre 2020 n. 154. L’assessore di riferimento alle politiche sociali Cinzia Begnardi, spiega che con il bando aperto e chiuso a gennaio sono stati erogatia 56si per un totale di 18.400 €. Le domande ricevute nei termini sono state 61, di queste soltanto 5 non avevano i requisiti di ammissione al bando. A differenza dei contributi erogati durante la ...

