Bonus 110%, le spese accessorie per i lavori agevolati entrano nello sconto (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nuova apertura del Fisco per la detrazione delle spese sostenute durante i lavori agevolati: ora ammessi al maxi sconto anche i costi per la fornitura e la messa in opera di materiale per i lavori di coibentazione

butwhenever : @DiReddito Ma... io direi di demolirle ora, poi col bonus 110% le costruiamo 'più belle e più grandi che pria'!!! - lucianodalfonso : Bonus 110%: Serve attivare questo istituto per far partire migliaia di cantieri, superando la timidezza e il minima… - gkorps : RT @SaverioTani: Cogli l’occasione di realizzare gli interventi di riqualificazione. Per ottenere il bonus affidati ad Italia Comfidi. Sco… - SaverioTani : Cogli l’occasione di realizzare gli interventi di riqualificazione. Per ottenere il bonus affidati ad Italia Comfid… - notiziedabruzzo : #BONUS 110%, D’Alfonso (Pd): Serve attivare questo istituto per far partire migliaia di cantieri. -