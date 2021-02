Avellino-Palermo, Boscaglia e il rebus in attacco: Lucca non c’è, Saraniti e Rauti scalpitano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un prova incoraggiante.Contro la capolista Ternana, unica squadra in Europa ancora imbattuta, la compagine rosanero ha offerto la migliore prestazione della stagione: ha dominato per lunghi tratti, è passata in vantaggio grazie ad un bel colpo di testa di Lucca nella ripresa, è andata vicino al raddoppio. Un Palermo che ha convinto ed oggettivamente ben figurato, nonostante nel finale abbia rischiato la beffa. Un pareggio che dà slancio e morale, che fan ben sperare in vista della sfida contro l'Avellino, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Partenio-Lombardi".Chi salterà certamente la gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C-Girone C è proprio Lorenzo Lucca. L'attaccante classe 2000, diffidato, è stato ammonito al minuto 36 del secondo tempo, poco prima di uscire dal campo, per un ... Leggi su mediagol (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un prova incoraggiante.Contro la capolista Ternana, unica squadra in Europa ancora imbattuta, la compagine rosanero ha offerto la migliore prestazione della stagione: ha dominato per lunghi tratti, è passata in vantaggio grazie ad un bel colpo di testa dinella ripresa, è andata vicino al raddoppio. Unche ha convinto ed oggettivamente ben figurato, nonostante nel finale abbia rischiato la beffa. Un pareggio che dà slancio e morale, che fan ben sperare in vista della sfida contro l', in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Partenio-Lombardi".Chi salterà certamente la gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C-Girone C è proprio Lorenzo. L'attaccante classe 2000, diffidato, è stato ammonito al minuto 36 del secondo tempo, poco prima di uscire dal campo, per un ...

Ultime Notizie dalla rete : Avellino Palermo CorSport - 'Palermo, devi crederci soprattutto sotto porta'

... 'fare bella figura con la Ternana dominatrice del campionato è un segnale importante', ma confermare la prestazione anche contro l'Avellino darebbe ai rosa qualche certezza in più. Il Palermo 'vince ...

Repubblica - 'Lucca squalificato, ad Avellino scocca l'ora di Saraniti'

Andrea Saraniti ' l'ha aspettata e non vede l'ora di giocarsela tutta la sua grande occasione '. Così Valerio Tripi di Repubblica parla dell'imminente incontro tra Avellino e Palermo, che con tutta probabilità vedrà protagonista il centravanti palermitano. I numeri recenti di Saraniti dimostrano il periodo difficile : l'ultimo gol risale al match contro la ...

Avellino-Palermo, Silvestri: “Io, Rizzo e D’Angelo sentiamo molto questa partita. La mia sui rosanero” Mediagol.it Palermo, rebus per l'attacco:

Come scrive l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero ha due opzioni: schierare Andrea Saraniti o Nicola Rauti. Il palermitano sarebbe la scelta più naturale, anche alla luce deg ...

Palermo, contro l'Avellino

«Se il Palermo dà il meglio con le big, Avellino è un test che fa al caso suo». Scrive così il Corriere dello Sport oggi in edicola, che parla della prossima sfida di campionato del Palermo in casa de ...

