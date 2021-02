Aids, “un vaccino anti Hiv genera una risposta anticorpale nel 97% dei casi” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un vaccino anti-Hiv genera la risposta anticorpale nel 97% dei casi. È quanto emerge da uno studio clinico di fase 1 che testa un nuovo approccio vaccinale alla malattia. “Questo studio dimostra la prova di principio per un nuovo concetto di vaccino per l’Hiv, un concetto che potrebbe essere applicato anche ad altri patogeni”, spiega William Schief, docente e immunologo di Scripps Research e direttore esecutivo dell’area vaccini di Iavi (International Aids vaccine initiative), il cui laboratorio lo ha sviluppato. “Abbiamo dimostrato che i vaccini possono essere progettati per stimolare cellule immunitarie rare con proprietà specifiche e questa stimolazione mirata può essere molto efficiente negli esseri umani – aggiunge -. Riteniamo che questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un-Hivlacorpale nel 97% dei. È quanto emerge da uno studio clinico di fase 1 che testa un nuovo approccio vaccinale alla malattia. “Questo studio dimostra la prova di principio per un nuovo concetto diper l’Hiv, un concetto che potrebbe essere applicato anche ad altri patogeni”, spiega William Schief, docente e immunologo di Scripps Research e direttore esecutivo dell’area vaccini di Iavi (Internationalvaccine initiative), il cui laboratorio lo ha sviluppato. “Abbiamo dimostrato che i vaccini possono essere progettati per stimolare cellule immunitarie rare con proprietà specifiche e questa stimolazione mirata può essere molto efficiente negli esseri umani – aggiunge -. Riteniamo che questo ...

