Serie A, troppi dissensi, rinviato il voto sull'ingresso dei fondi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Fumata grigia nell'assemblea di Serie A. La Lega ha deciso di rinviare ancora il voto sull'ingresso dei fondi. Lo riporta Milano Finanza. "Troppe le resistenze all'offerta dei fondi, che stamattina avevano provato in extremis a convincere i club recalcitranti proponendo un anticipo da 250 milioni di euro. Il rilancio dell'ultima ora non è bastato e quindi servirà ancora tempo per trovare un'intesa che appare ogni giorno più lontana. Arriverà ora un nuovo rilancio dai fondi oppure dopo quasi un anno il tempo delle trattative è esaurito?".

