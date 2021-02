Ronaldo - Morata | è da podio europeo la coppia gol della Juve E se Dybala

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Con due attaccanti così a trainare, la salitantus fa un po' meno paura. In Europa ci sono pochi eguali alla produttività in zona gol di Cristianoe Alvaroche, come stiamo ...

Gazzetta_it : #Ronaldo-#Morata: la Juve si gode una coppia gol da podio europeo - forumJuventus : Pirlo pre #SampJuve: 'Chiesa e Morata titolari, Fagioli rimarrà in prima squadra. Dybala lo valutiamo giorno per gi… - kvudinh : RT @Gazzetta_it: #Ronaldo-#Morata: la Juve si gode una coppia gol da podio europeo - misorecordsuk : Ronaldo-Morata: la Juve ha una coppia gol da podio europeo #Juve #Juventus - DespricableMe : RT @Gazzetta_it: #Ronaldo-#Morata: la Juve si gode una coppia gol da podio europeo -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo Morata

La Gazzetta dello Sport

Con due attaccanti così a trainare, la salita della Juventus fa un po' meno paura. In Europa ci sono pochi eguali alla produttività in zona gol di Cristianoe Alvaroche, come stiamo vedendo in questi ultimi tempi, stanno passando da ancora di salvezza di una squadra in costruzione a terminale letale di un gruppo potenzialmente esplosivo. ...Juventus - Roma Juventus : Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Mckennie, Arthur, Rabiot, Chiesa;. Roma : Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, ...Allenatore: Andrea Pirlo. Arbitro: Gianpaolo Calvarese. Ammoniti: Demiral, Young, Alex Sandro, Vidal, Ronaldo, De Ligt, Arthur, Sanchez, Morata. Espulsi: –. Highlights L’Inter preferisce aspettare gli ...Il Giudice Sportivo della Lega Serie A ha reso note le sanzioni dopo l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Sono stati fermati per un turno Romero dell’Atalanta e Sanchez e ...