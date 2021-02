Ripartenza Varese con super Douglas | ecco come è andato il recupero con Brindisi

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Con un ultimo quarto da 17 - 9,si rimette in careggiata e, sfruttando unin gran spolvero (tutti suoi i canestri chiave), mette sotto 76 - 74neldella 15ª di Serie A.

Novara_e_Varese : RT @StampaNovara: Pranzo e caffè in centro a Novara, la ripartenza è soft: “I clienti? Tanti sono ancora a casa in smart working” https://t… - Novara_e_Varese : RT @vco24news: Distretto turistico, il presidente Gaiardelli: vietato perdere il treno della ripartenza -

Ultime Notizie dalla rete : Ripartenza Varese

La Gazzetta dello Sport

El General, però, non ci sta e di pura classe rimette sotto(45 - 49 al 22'). Una tripla di Ruzzier ridà poi fiducia alla squadra di coach Bulleri (55 - 57 al 26'). Sembra il momento chiave: ...Continua la striscia positiva del Bra che, dopo il 3 - 0 al Città diinflitto domenica scorsa, nel pomeriggio di oggi ha avuto la meglio (al 'Giuseppe Sivori') ...fulminea del Bra, ...Tempo di ripartenza. Lentamente ci si affaccia alla riapertura degli impianti sportivi, tornano ad allenarsi i calciatori individualmente e le Associazioni Sportive devono districarsi tra le mille nor ...Gli atleti internazionali del remo di nuovo nella loro “seconda casa”, fatta di opportunità e professionalità. Dopo un anno di digiuno i numeri sono ancora bassi, ma si tratta di una ripartenza in att ...