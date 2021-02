Premier League | Tottenham-Chelsea 0-1 | Un rigore di Jorginho regala il successo a Tuchel La classifica aggiornata

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Ilsconfigge in trasferta per 0-1 ilnel posticipo della 22esima giornata di, goleada del Manchester United: 9-0 al Southampton, Red Devils in vetta. LaUna partita condotta dall'inizio alla fine da un buon, che dopo l'arrivo di Thomassta dimostrando di poter stare tra le prime del campionato inglese. I Blues trovano il vantaggio dopo appena 24 minuti grazie a untrasformato da. Ilnon è riuscito a imporre il proprio gioco e ha sofferto terribilmente l'assenza pesante di Harry Kane, fuori per un infortunio alle caviglie.La squadra di...

SkySport : ?? JESSE LINGARD TORNA A BALLARE ?? Doppietta all’esordio con il West Ham ??? Tutti i gol di Premier ??… - FBiasin : Molti commenti su #Eriksen che 'è stato bravo ma ieri era facile, va rivisto in match più probanti'. - Miglior cen… - sportli26181512 : Jorginho trascina il Chelsea. Tuchel stende il Tottenham di Mourinho: I Blues vincono il derby di Londra grazie a u… - passionepremier : Il Chelsea vince il derby e batte il Tottenham: decide Jorginho su rigore - po7ok : @fghxvdwq @carla_rehsur over 2.5 w hicie premier league hahahahahahahhaha -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Il Chelsea aveva perso quattro delle ultime cinque trasferte di campionato, ma l'arrivo di Tuchel sembra aver dato la scossa giusta: a Wembley ecco la seconda vittoria consecutiva dopo il successo sul ...La partita Aston Villa - Arsenal di Sabato 6 febbraio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 23° giornata diBIRMINGHAM - Sabato 6 febbraio 2021 , alle ore 13:30, riflettori puntati su Aston Villa - Arsenal , match valido per la 23° giornata di. Le due squadre si ritrovano ...I numeri magari non convincono (2 gol e 2 assist in 14 presenze tra Premier League 2 ed EFL Trophy), ma le prestazioni sì. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, sono tanti i club nel panorama ...Arriva la prima vittoria in Premier League per il Chelsea di Tuchel, che vince 1-0 in casa del Tottenham e scavalca gli Spurs in classifica. Al New White Hart Lane decide un rigore di Jorginho nel ...