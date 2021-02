“Non averli autorizzati prima è criminale” | la rabbia della Maglie sugli anticorpi monoclonali

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 4 febbraio 2021) All’indomani del via libera dell’Aifa, mentre si attende con fiducia il parere del ministeroSalute, la comunità scientifica e la politica esprimono la propria soddisfazione per il fatto che finalmente anche glisi potranno usare nella lotta al Covid. Le strade per uscirne più rapidamente, infatti, ora sono due: prevenzione con i vaccini; cura con questi particolariprodotti in laboratorio, e per altro in un laboratorio italiano. In questo contesto, però, c’è anche chi, come il sottosegretario Pierpaolo Sileri e il presidente dell’Aifa Giorgio Palù, si rammaricano per il ritardo nella loro messa in campo. E c’è chi, come Maria Giovanna, si spinge a un vero e proprio atto d’accusa. La...