Napoli, sospiro di sollievo per Fabian Ruiz: è guarito dal Covid-19 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Napoli può sorridere. Gli azzurri ritrovano il centrocampista Fabian Ruiz. Lo spagnolo, infatti, torna a disposizione degli ordini di Gennaro Gattuso dopo essere risultato positivo al Covid-19 il 16 gennaio. A distanza di quasi un mese, il giocatore è risultato negativo al tampone e si è ripreso dal Coronavirus. Lo ha comunicato la società azzurra in un comunicato: "Fabian Ruiz è guarito dal Covid-19. Il centrocampista spagnolo è risultato negativo al tampone naso-faringeo molecolare e domani svolgerà le visite di routine post Covid".caption id="attachment 732299" align="alignnone" width="1681" (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ilpuò sorridere. Gli azzurri ritrovano il centrocampista. Lo spagnolo, infatti, torna a disposizione degli ordini di Gennaro Gattuso dopo essere risultato positivo al-19 il 16 gennaio. A distanza di quasi un mese, il giocatore è risultato negativo al tampone e si è ripreso dal Coronavirus. Lo ha comunicato la società azzurra in un comunicato: "dal-19. Il centrocampista spagnolo è risultato negativo al tampone naso-faringeo molecolare e domani svolgerà le visite di routine post".caption id="attachment 732299" align="alignnone" width="1681" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

