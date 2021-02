Montecorvino Rovella, grosso incendio in un’abitazione: due feriti (VIDEO) (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono ancora in corso a Montecorvino Rovella, in una palazzina situata in Piazza Meo, le operazioni di spegnimento di un vasto incendio che è divampato da un’abitazione, dove sembra fossero presenti dei gruppi elettrogeni per alimentare l’energia elettrica. Ci sarebbero due persone ferite ed entrambe residenti nell’appartamento dove è scoppiato l’incendio. Una delle due avrebbe ustioni più gravi. Si temono possibili esplosioni di bombole di gas. E per questo dalla zona sono state allontanate tutte le persone. Sul posto vigili del fuoco ed ambulanze. Alcuni testimoni avrebbero riferito che si tratta di persone che recentemente erano state allontanate da un alloggio che avevano occupato a Bellizzi e che nei giorni scorsi le forze dell’ordine avevano accertato un allaccio ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono ancora in corso a, in una palazzina situata in Piazza Meo, le operazioni di spegnimento di un vastoche è divampato da, dove sembra fossero presenti dei gruppi elettrogeni per alimentare l’energia elettrica. Ci sarebbero due persone ferite ed entrambe residenti nell’appartamento dove è scoppiato l’. Una delle due avrebbe ustioni più gravi. Si temono possibili esplosioni di bombole di gas. E per questo dalla zona sono state allontanate tutte le persone. Sul posto vigili del fuoco ed ambulanze. Alcuni testimoni avrebbero riferito che si tratta di persone che recentemente erano state allontanate da un alloggio che avevano occupato a Bellizzi e che nei giorni scorsi le forze dell’ordine avevano accertato un allaccio ...

