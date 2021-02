Marsiglia, Favre in pole: superati Sarri e Mazzarri (Di giovedì 4 febbraio 2021) Marsiglia (FRANCIA) - Il Marsiglia è alla ricerca di un nuovo allenatore . Dopo le dimissioni del portoghese André Villas - Boas , arrivate dopo una infuocata conferenza stampa, in cui si è scagliato ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 4 febbraio 2021)(FRANCIA) - Ilè alla ricerca di un nuovo allenatore . Dopo le dimissioni del portoghese André Villas - Boas , arrivate dopo una infuocata conferenza stampa, in cui si è scagliato ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: MARSIGLIA - Favre in pole per la panchina, tra le opzioni anche tre ex allenatori del Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MARSIGLIA - Favre in pole per la panchina, tra le opzioni anche tre ex allenatori del Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MARSIGLIA - Favre in pole per la panchina, tra le opzioni anche tre ex allenatori del Napoli - apetrazzuolo : MARSIGLIA - Favre in pole per la panchina, tra le opzioni anche tre ex allenatori del Napoli - napolimagazine : MARSIGLIA - Favre in pole per la panchina, tra le opzioni anche tre ex allenatori del Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Marsiglia Favre Marsiglia, Favre in pole: superati Sarri e Mazzarri

Marsiglia, ecco i nomi per il dopo Villas Boas I nomi circolati sono diversi, compresi quelli degli ... In pole , però, ci sarebbe Lucien Favre , esonerato lo scorso 13 dicembre 2020 dal Borussia ...

Il Marsiglia cerca un allenatore, Favre è in pole position

...sarebbe Lucien Favre, ex tecnico del Borussia Dortmund. La fumata bianca per il suo ingaggio, ipotizzano i media francesi, dovrebbe arrivare nel prossimo week - end. Intanto, ieri sera il Marsiglia è ...

Marsiglia, Favre in pole: superati Sarri e Mazzarri Corriere dello Sport Marsiglia, Favre in pole per il dopo Villas Boas: accostati anche Sarri e Mazzarri

Il Marsiglia cerca allenatore dopo le dimissioni di Villas Boas: accostati anche due italiani, Mazzarri e Sarri. Rabbia dei tifosi dopo il 2-2 col Lens ...

Marsiglia, Favre e' in pole per la panchina

Dopo le dimissioni del portoghese Andre' Villas-Boas, il Marsiglia e' a caccia di un allenatore: circolano tanti nomi, compresi quelli degli italiani ...

, ecco i nomi per il dopo Villas Boas I nomi circolati sono diversi, compresi quelli degli ... In pole , però, ci sarebbe Lucien, esonerato lo scorso 13 dicembre 2020 dal Borussia ......sarebbe Lucien, ex tecnico del Borussia Dortmund. La fumata bianca per il suo ingaggio, ipotizzano i media francesi, dovrebbe arrivare nel prossimo week - end. Intanto, ieri sera ilè ...Il Marsiglia cerca allenatore dopo le dimissioni di Villas Boas: accostati anche due italiani, Mazzarri e Sarri. Rabbia dei tifosi dopo il 2-2 col Lens ...Dopo le dimissioni del portoghese Andre' Villas-Boas, il Marsiglia e' a caccia di un allenatore: circolano tanti nomi, compresi quelli degli italiani ...