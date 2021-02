“Lo abbiamo preso in tempo”. Omicidio Roberta Siragusa, il folle gesto in carcere dell’ex fidanzato: “Ecco cosa ha fatto” (Di giovedì 4 febbraio 2021) È il caso di cronaca nera del momento. Il 19enne Pietro Morreale è accusato di aver picchiato, assassinato e dato alle fiamme la fidanzata 17enne Roberta Siragusa. Il corpo della vittima è stato ritrovato in un burrone a Caccamo, provincia di Palermo. “Le immagini lasciano sgomenti” aveva dichiarato il gip di Termini Imerese Angela Lo Piparo riferendosi al corpo dilaniato di Roberta, che è stata uccisa presumibilmente nella notte tra il 23 e 24 gennaio scorsi. Il giovane accusato di questo orrendo Omicidio è stato arrestato e portato nel carcere Pagliarelli presso il reparto di degenza psichiatrica. Martedì scorso la notizia che gli avvocati difensori Giuseppe Di Cesare e Angela Barillaro hanno rinunciato al loro mandato difensivo. Giovedì 4 febbraio, invece, è arrivata un’altra notizia del tutto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) È il caso di cronaca nera del momento. Il 19enne Pietro Morreale è accusato di aver picchiato, assassinato e dato alle fiamme la fidanzata 17enne. Il corpo della vittima è stato ritrovato in un burrone a Caccamo, provincia di Palermo. “Le immagini lasciano sgomenti” aveva dichiarato il gip di Termini Imerese Angela Lo Piparo riferendosi al corpo dilaniato di, che è stata uccisa presumibilmente nella notte tra il 23 e 24 gennaio scorsi. Il giovane accusato di questo orrendoè stato arrestato e portato nelPagliarelli presso il reparto di degenza psichiatrica. Martedì scorso la notizia che gli avvocati difensori Giuseppe Di Cesare e Angela Barillaro hanno rinunciato al loro mandato difensivo. Giovedì 4 febbraio, invece, è arrivata un’altra notizia del tutto ...

