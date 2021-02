La resistenza dei giallorossi: così il governo Draghi sta diventano un governo Ursula (Di giovedì 4 febbraio 2021) governo giallorosso 2.0 o governo Ursula. In una crisi in cui tutto cambia di ora in ora, questo è il capolavoro politico di Goffredo Bettini e di Nicola Zingaretti, il frutto della capacità di tenuta con cui il Pd ha ribaltato la situazione di assedio in cui si trovava fino a 24 ore prima. Il governo tecnico che, nelle intenzioni dei suoi principali promotori, doveva rappresentare la tumulazione della maggioranza giallorossa e del governo Conte è già tramontato prima di nascere. Diventa ora, strada facendo, un governo politico stile “Ursula”, ovvero un governo giallorossi & Friends. I “due Mattei” (Renzi e Salvini) sarebbero stati ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 febbraio 2021)giallorosso 2.0 o. In una crisi in cui tutto cambia di ora in ora, questo è il capolavoro politico di Goffredo Bettini e di Nicola Zingaretti, il frutto della capacità di tenuta con cui il Pd ha ribaltato la situazione di assedio in cui si trovava fino a 24 ore prima. Iltecnico che, nelle intenzioni dei suoi principali promotori, doveva rappresentare la tumulazione della maggioranza giallorossa e delConte è già tramontato prima di nascere. Diventa ora, strada facendo, unpolitico stile “”, ovvero un& Friends. I “due Mattei” (Renzi e Salvini) sarebbero stati ...

