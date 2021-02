Inter, offerta di BC Partners per la quota di maggioranza: i dettagli (Di giovedì 4 febbraio 2021) Momento di svolta per l’Inter. BC Partners ha presentato un’offerta ufficiale alla famiglia Zhang: i dettagli della proposta Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, nella notte la famiglia Zhang ha ricevuto un’offerta da parte del fondo d’investimento BC Partners per l’acquisto del pacchetto di maggioranza dell’Inter. La valutazione della società nerazzurra, nella visione di BC Partners, è stata di circa 750 milioni di euro compreso il debito per oltre 400 milioni. Ora si attende una risposta da parte della famiglia Zhang. Oltre a BC Partners anche il gruppo americano Fortress con il fondo sovrano Mubadala e fondo scandinavo Eqt stanno valutando il dossier relativo all’Inter. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Momento di svolta per l’. BCha presentato un’ufficiale alla famiglia Zhang: idella proposta Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, nella notte la famiglia Zhang ha ricevuto un’da parte del fondo d’investimento BCper l’acquisto del pacchetto didell’. La valutazione della società nerazzurra, nella visione di BC, è stata di circa 750 milioni di euro compreso il debito per oltre 400 milioni. Ora si attende una risposta da parte della famiglia Zhang. Oltre a BCanche il gruppo americano Fortress con il fondo sovrano Mubadala e fondo scandinavo Eqt stanno valutando il dossier relativo all’. Leggi su ...

