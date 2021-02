Governo: Ricci (Pd), 'bene Conte, grande lavoro unitario Zingaretti' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Ottimo l'intervento di Giuseppe Conte e grande il lavoro di tessiture politica unitaria di Nicola Zingaretti e del Pd. Ora aiutiamo tutti il Presidente #Draghi a costruire un Governo forte, europeista e con una maggioranza larga e solida. Per l'Italia e la sua rinascita". Lo scrive Matteo Ricci del Pd, sindaco di Pesaro, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Ottimo l'intervento di Giuseppeildi tessiture politica unitaria di Nicolae del Pd. Ora aiutiamo tutti il Presidente #Draghi a costruire unforte, europeista e con una maggioranza larga e solida. Per l'Italia e la sua rinascita". Lo scrive Matteodel Pd, sindaco di Pesaro, su twitter.

AnsaMarche : Governo: Ricci, M5s? Con esecutivo europeista e più politico. Presidente Ali, se governo tecnico 5s 'faticherebbero… - __Dirty_Harry_ : Appena sentito alla radio Ricci (il piddino sindaco di Pesaro) dire che si aspetta 'un governo fortemente EUROPEIST… - CF88418860 : RT @laltrodiego: Adesso #Tg1. •#Licheri: 'governo politico, NO governo tecnico' •#Ricci: 'sosterremo #Draghi, governo con #PD e #M5S' Stan… - laltrodiego : Adesso #Tg1. •#Licheri: 'governo politico, NO governo tecnico' •#Ricci: 'sosterremo #Draghi, governo con #PD e #M5S… - tudiscoresearch : “Papà come si chiama quel vecchio con i capelli ricci bianchi e gli occhiali tondi che parla sempre del governo?”...era Mentana. -