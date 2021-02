Giuseppe Conte candidato Sindaco a Roma? Tutta la verità

(Di giovedì 4 febbraio 2021)? Ebbene sì, sembrerebbe essere questa una delle voci che più circolano in questo periodo. L’ormai ex Presidente del Consiglio, dopo la crisi di Governo e la “convocazione” di Draghi nelle vesti di Premier, starebbe pensando di candidarsi come primo cittadino della Capitale? ‘L’avvocato del popolo’ potrebbe essere appoggiato dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle, anche se tra i pentastellati il nome che risalta per una nuova candidatura è quello senza dubbio di Virginia Raggi.? Ini saranno chiamati a votare, virus permettendo, il nuovodicon le elezioni che si ...

"Quando uno fa il suo lavoro è sempre sereno". Lo ha detto all'ANSA il premier uscente, Giuseppe Conte, mentre stava entrando a Palazzo Chigi. Perché questo è il senso dello stupido post pubblicato per "salutare" le dimissioni di Giuseppe Conte. L'indicazione della meta del viaggio di rientro è usata come uno stigma, alla maniera di Vittorio ... Conte portava i suoi studenti a cena. Draghi in birreria. Le somiglianze finiscono qui tra i due ex professori dell'Università di Firenze che ora — salvo verifiche di maggioranza — si stanno per passa ...