GF VIP, Dayane Mello incontra Alfonso Signorini: ecco cosa si sono detti (Di giovedì 4 febbraio 2021) La notizia della morte di Lucas, il fratello 27enne di Dayane Mello, ha scosso anche il resto dei partecipanti del GF VIP. GF VIP: I fan chiedono la fine del reality Negli ultimi giorni del reality (la finale avrà luogo il 1° marzo) andare avanti dopo una tragedia simile sarà psicologicamente difficile per tutti. Al momento non è stato ancora deciso nulla di ufficiale in tal senso, sebbene molti fan del programma chiedano di terminarlo anzitempo per rispetto di Lucas. Ieri sera Dayane è stata visitata dal «padrone di casa» del Grande Fratello VIP, Alfonso Signorini. Il dialogo tra i due non è andato in onda ma è stata la modella a rivelare (almeno una parte) del contenuto alla sua amica Rosalinda. Il conduttore ha raggiunto la concorrente nel Cucurio, nella stanza degli abbracci.

