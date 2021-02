“Effetto digitale. Visioni di impresa e Industria 5.0”: il nuovo libro di Fabio De Felice e Antonella Petrillo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Individuare e delineare i cambiamenti tecnologici, culturali, organizzativi, sociali, e manageriali alla base della trasformazione digitale in atto, è questo l’obiettivo che anima il nuovo libro di Fabio De Felice e Antonella Petrillo, “Effetto digitale. Visioni di impresa e Industria 5.0”, edito da McGraw-Hill. Sette capitoli in cui attraverso analisi e confronti con alcuni dei protagonisti dei radicali cambiamenti che hanno investito il nostro modo di lavorare, di produrre e condividere valore, la nostra stessa esistenza si parla di Industria 5.0, Tecnologie abilitanti, Intelligenza artificiale, Quantum Computing, Robotica e Bioeconomia nonché degli impatti delle ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 febbraio 2021) Individuare e delineare i cambiamenti tecnologici, culturali, organizzativi, sociali, e manageriali alla base della trasformazionein atto, è questo l’obiettivo che anima ildiDe, “di5.0”, edito da McGraw-Hill. Sette capitoli in cui attraverso analisi e confronti con alcuni dei protagonisti dei radicali cambiamenti che hanno investito il nostro modo di lavorare, di produrre e condividere valore, la nostra stessa esistenza si parla di5.0, Tecnologie abilitanti, Intelligenza artificiale, Quantum Computing, Robotica e Bioeconomia nonché degli impatti delle ...

