E’ ufficiale: Sanremo 2021 si terrà dal 2 al 6 marzo. Via libera dal CTS (Di giovedì 4 febbraio 2021) Amadeus ufficiale: il Festival di Sanremo 2021 si farà. Dal 2 al 6 marzo, come previsto. Il Comitato tecnico scientifico ha dato infatti il via libera alla realizzazione della kermesse nelle date prestabilite e, chiaramente, nel rispetto di stringenti normative anti-Covid. Gli esperti, secondo quanto si apprende, hanno approvato il protocollo presentato dalla Rai che prevede lo svolgimento dell’evento senza spettatori e con specifici accorgimenti sanitari per chiunque accederà all’Ariston. Tra le regole stabilite dalla Rai e approvate dal Cts, l’obbligo di mascherina e di guanti per tutte le professionalità coinvolte nella realizzazione dello show. Il distanziamento e le norme anti-Covid dovranno essere rispettati non solo dietro le quinte dell’Ariston, ma anche sul palco. Ospiti e cantanti dovranno ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 4 febbraio 2021) Amadeus: il Festival disi farà. Dal 2 al 6, come previsto. Il Comitato tecnico scientifico ha dato infatti il viaalla realizzazione della kermesse nelle date prestabilite e, chiaramente, nel rispetto di stringenti normative anti-Covid. Gli esperti, secondo quanto si apprende, hanno approvato il protocollo presentato dalla Rai che prevede lo svolgimento dell’evento senza spettatori e con specifici accorgimenti sanitari per chiunque accederà all’Ariston. Tra le regole stabilite dalla Rai e approvate dal Cts, l’obbligo di mascherina e di guanti per tutte le professionalità coinvolte nella realizzazione dello show. Il distanziamento e le norme anti-Covid dovranno essere rispettati non solo dietro le quinte dell’Ariston, ma anche sul palco. Ospiti e cantanti dovranno ...

concetta_perna : RT @AchilleIDOL: Da oggi è ufficiale: farò parte del cast del 71° Festival di Sanremo portando in scena 5 quadri, 5 opere d’autore ?? Gra… - ReginaP87977755 : Diodato - Fai Rumore (Video Ufficiale) [Sanremo 2020] - CosenzaChannel : Parla #Amadeus: «Siamo felicissimi, perché questo via libera ufficiale vuol dire non fermare la musica». C'è il via… - marcoluci1 : RT @bubinoblog: 'IL VIA LIBERA UFFICIALE': AMADEUS AL TG1 CONFERMA IL FESTIVAL DI SANREMO 2021 - brothers79 : Diodato - Fai Rumore (Video Ufficiale) [Sanremo 2020] -

Ultime Notizie dalla rete : ufficiale Sanremo Sanremo 2021, Amadeus: "La festa ci deve essere, con tutte le accortezze possibili"

Il CTS ha confermato il Festival di Sanremo 2021 che, come noto, si svolgerà nella Città dei Fiori dal 2 al 6 marzo. ( Qui l'articolo ... "Finalmente c'è il via libera ufficiale per il Festival. Questo ...

Ragione e priorità

Tutto su una distanza ferroviaria ufficiale, oggi come allora, di 151 km, che neppure la variante ... Lorenzo al mare (con le nuove stazioni di Taggia - Arma e Sanremo, rivelatesi la prima una ...

Sanremo, il Casinò torna a vivere. Sarà sede della sala stampa ufficiale del Festival Riviera24 Il Festival è ufficialmente salvo: si parte il 2 marzo

Amadeus si dice felicissimo per il benestare ricevuto dal Comitato Tecnico Scientifico per lo svolgimento di Sanremo. Non sarà il solito Festival, chiaramente, ma è un piccolo segnale di ripresa per u ...

Ghoulam positivo! Caputo, Ribery, Sanchez, Osimhen, Shomurodov, Man: 10 novità

Alza la mano, e grida presente. Federico Bernardeschi si candida, con la 10 della Fiorentina sulle spalle e con la voglia di prendersi la scena. Anche al fantacalcio.

Il CTS ha confermato il Festival di2021 che, come noto, si svolgerà nella Città dei Fiori dal 2 al 6 marzo. ( Qui l'articolo ... "Finalmente c'è il via liberaper il Festival. Questo ...Tutto su una distanza ferroviaria, oggi come allora, di 151 km, che neppure la variante ... Lorenzo al mare (con le nuove stazioni di Taggia - Arma e, rivelatesi la prima una ...Amadeus si dice felicissimo per il benestare ricevuto dal Comitato Tecnico Scientifico per lo svolgimento di Sanremo. Non sarà il solito Festival, chiaramente, ma è un piccolo segnale di ripresa per u ...Alza la mano, e grida presente. Federico Bernardeschi si candida, con la 10 della Fiorentina sulle spalle e con la voglia di prendersi la scena. Anche al fantacalcio.