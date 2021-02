Covid, superati i 90mila morti. In Rianimazione il primo paziente con variante sudafricana (Di giovedì 4 febbraio 2021) Crescono i contagi, cresce l’indice di positività, il numero complessivo di morti da inizio pandemia supera quota 90mila: è una giornata piena di ombre, quella di oggi, sul fronte Covid. E, ad aggiungere preoccupazione, arrivano anche le elaborazioni della Fondazione Gimbe sulla settimana 27 gennaio-2 febbraio, secondo le quali la curva dei contagi ha smesso di scendere e, anzi, in 9 Regioni ha ripreso a salire, mentre in 5 si registra un aumento dei casi attualmente positivi per 100mila abitanti. Non solo. Anche dal versante delle varianti arrivano segnali critici: a Corzano, nel Bresciano, l’intero paese è diventato un focolaio di variante inglese; a Varese il primo paziente identificato in Italia con variante sudafricana è stato ricoverato in ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Crescono i contagi, cresce l’indice di positività, il numero complessivo dida inizio pandemia supera quota: è una giornata piena di ombre, quella di oggi, sul fronte. E, ad aggiungere preoccupazione, arrivano anche le elaborazioni della Fondazione Gimbe sulla settimana 27 gennaio-2 febbraio, secondo le quali la curva dei contagi ha smesso di scendere e, anzi, in 9 Regioni ha ripreso a salire, mentre in 5 si registra un aumento dei casi attualmente positivi per 100mila abitanti. Non solo. Anche dal versante delle varianti arrivano segnali critici: a Corzano, nel Bresciano, l’intero paese è diventato un focolaio diinglese; a Varese ilidentificato in Italia conè stato ricoverato in ...

