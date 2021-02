Covid, isolato il primo caso in Italia di variante sudafricana all’ospedale di Varese (Di giovedì 4 febbraio 2021) Italia. La notizia arriva direttamente da Ast Insubria che attende ora, dopo la positività al tampone, la conferma definitiva presso l’Istituto Superiore di Sanità. Stando alle primissime informazioni, il paziente sarebbe rientrato nei giorni scorsi da un paese dell’Africa Australe all’aeroporto internazionale di Malpensa. C’è il primo caso di variante sudafricana del Coronavirus in Italia. Il primo paziente è ricoverato all’ospedale di Varese dell’Asst Sette Laghi: qui i medici stanno ancora facendo tutti gli accertamenti e valutazioni del caso. Stando alle primissime informazioni, il paziente sarebbe rientrato nei giorni scorsi da un paese dell’Africa Australe all’aeroporto internazionale di Malpensa. Portato in ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 4 febbraio 2021). La notizia arriva direttamente da Ast Insubria che attende ora, dopo la positività al tampone, la conferma definitiva presso l’Istituto Superiore di Sanità. Stando alle primissime informazioni, il paziente sarebbe rientrato nei giorni scorsi da un paese dell’Africa Australe all’aeroporto internazionale di Malpensa. C’è ildidel Coronavirus in. Ilpaziente è ricoveratodidell’Asst Sette Laghi: qui i medici stanno ancora facendo tutti gli accertamenti e valutazioni del. Stando alle primissime informazioni, il paziente sarebbe rientrato nei giorni scorsi da un paese dell’Africa Australe all’aeroporto internazionale di Malpensa. Portato in ...

