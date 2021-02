Cortina 2021 - Il prototipo dell'Audi e-tron GT ai Mondiali di sci (Di giovedì 4 febbraio 2021) L' trong>Audi trong> svelerà in anteprima via web il mo trong>dell trong>o definitivo trong>dell trong>a granturismo elettrica e-tron GT martedì 9 febbraio, due giorni dopo la data d'inizio dei Mondiali di sci di trong>Cortina trong> (7-21 febbraio). Per l'occasione, la Casa dei Quattro anelli esporrà nel centro trong>dell trong>a località dolomitica il trong>prototipo trong> trong>dell trong>a sua nuova berlina sportiva elettrica, che potrà essere ammirata dal pubblico in piazza Roma. Nei dealer in primavera. Non è la prima volta che trong>Cortina trong> ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'trong> svelerà in anteprima via web il motrong>o definitivotrong>a granturismo elettrica e-GT martedì 9 febbraio, due giorni dopo la data d'inizio deidi sci ditrong> (7-21 febbraio). Per l'occasione, la Casa dei Quattro anelli esporrà nel centrotrong>a località dolomitica iltrong>trong>a sua nuova berlina sportiva elettrica, che potrà essere ammirata dal pubblico in piazza Roma. Nei dealer in primavera. Non è la prima volta chetrong> ...

