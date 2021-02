MediasetTgcom24 : Consultazioni, Salvini: centrodestra diviso, ognuno dirà la sua #matteosalvini - SkyTG24 : 'Aspettiamo di capire che idea di Italia ha il professore #Draghi', le parole di Matteo #Salvini in attesa delle co… - Radio1Rai : #Consultazioni #Draghi Vertice anche nel centrodestra: si cerca una mediazione. Aperture da #Salvini. #ForzaItalia… - SkyTG24 : Consultazioni, Salvini: Cdx va diviso così ognuno dice ciò che pensa - mirko60036887 : RT @GermanoDottori: ++ Salvini,divisi a consultazioni,ognuno dice cio' che pensa ++ (ANSA) 'E' meglio che ognuno dica liberamente quello… -

Ultime Notizie dalla rete : Consultazioni Salvini

15.53: da Draghi è meglio separati Commentando che il centrodestra andrà separatamente alleafferma:"E' meglio che ognuno dica liberamente quello che ha in testa. Noi non siamo costretti a fare nulla controvoglia,l'unità del centrodestra è un valore,governiamo in 14 ...E dalle, nelle quali l'ex governatore si sta impegnando per cercare tra i partiti una ... propendendo per l'astensione, Matteo- e dunque la Lega - chiede le elezioni, pur non ...Il Ministero della Salute ha reso noti, tramite il consueto bollettino, i dati dell’epidemia da Covid-19 aggiornati al 4 Febbraio ...Fino a sabato 6 febbraio, Mario Draghi incontrerà i rappresentanti dei partiti per formare il nuovo governo. La coalizione del centrodestra parteciperà separatamente.