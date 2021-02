Bye bye Casalino: il potentissimo portavoce di Conte costretto a svuotare l’ufficio (gigantesco) (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di voltare pagina, con la fine del governo giallorosso e il passaggio a quello Draghi. Una cessione di testimone che segna l’avverarsi del meno auspicabile degli scenario: dal 2018 a oggi, si è passati gradualmente da un governo di forze di rotture (così si presentavano Lega e Cinque Stelle) a un esecutivo totalmente asservito all’establishment e a quella Troika perfettamente rappresentata proprio da Mario Draghi, tra i protagonisti della svendita dell’Italia durante la folle stagione delle privatizzazioni. Si cerca, in queste ore, una quadra, tra chi vuole un ministero e chi non si rassegna a lasciare il proprio. Mentre qualcuno prepara gli scatoloni, sapendo di essere arrivato al capolinea. Tra questi, il potentissimo Rocco Casalino, l’uomo ombra dell’ormai ex premier Giuseppe Conte. Difficilmente si era visto, nella lunga ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di voltare pagina, con la fine del governo giallorosso e il passaggio a quello Draghi. Una cessione di testimone che segna l’avverarsi del meno auspicabile degli scenario: dal 2018 a oggi, si è passati gradualmente da un governo di forze di rotture (così si presentavano Lega e Cinque Stelle) a un esecutivo totalmente asservito all’establishment e a quella Troika perfettamente rappresentata proprio da Mario Draghi, tra i protagonisti della svendita dell’Italia durante la folle stagione delle privatizzazioni. Si cerca, in queste ore, una quadra, tra chi vuole un ministero e chi non si rassegna a lasciare il proprio. Mentre qualcuno prepara gli scatoloni, sapendo di essere arrivato al capolinea. Tra questi, ilRocco, l’uomo ombra dell’ormai ex premier Giuseppe. Difficilmente si era visto, nella lunga ...

